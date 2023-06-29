انت الان تتابع اخرج في الوقت المحدد.. 5 تعليمات من "الحج" لسهولة رمي الجمرات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 29 يونيو, 2023, 10:15 صباحاً

أوضحت وزارةُ الحج والعمرة؛ مجموعةً من التعليمات يتمكّن بها الحاج من رمي الجمرات بسهولة ويسر، مؤكدة على أهمية الالتزام بها لتذليل أداء النسك. وقالت الوزارة، عبر حسابها على "تويتر": إنه لتحقيق رمي الجمرات بسهولة ويسر، يمكن الالتزام بـ5 تعلميات، هي: "الالتزام بالخروج في الوقت المحدد، واتباع توجيهات المنظمين ورجال الأمن". وأضافت: "اسلك الطريق المحدد لمجموعتك، وابق على تواصل مع مجموعتك، وتجنب الازدحام الشديد".

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