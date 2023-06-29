انت الان تتابع هل تثق في حرارة اللوحات الإلكترونية بالطرق والبنوك؟.. "المسند" يجيب ويوضح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 29 يونيو, 2023, 10:30 صباحاً

تساءل أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ الدكتور عبدالله المسند، عن إمكانية الثقة في درجة الحرارة الظاهرة على اللوحات الإلكترونية المنصوبة في الطرق وعلى البنوك والصرافات ونحوها، مقدمًا إجابة واضحة. وأوضح "المسند"، عبر حسابه على "تويتر"، أن في فصل الصيف، وعلى وجه التحديد، ستكون نتائج اللوحات الإلكترونية المنصوبة في الطرق وعلى البنوك والصرافات ونحوها أعلى من درجات الحرارة المسجلة في محطات الرصد الجوي المعيارية؛ وذلك "لاختلاف الظروف المكانية المحيطة". وأضاف: "مع ذلك أقول: إن نتائج هذه الأجهزة وبوجه عام تمثل، تقريبًا، درجات الحرارة التي يحسّ ويشعر بها الإنسان القريب منها عندما يكون واقفًا في الظل.. والله أعلم".

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