انت الان تتابع وكيل وزارة الصحة للرعاية الأولية: 1400 حالة إجهاد حراري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - قال وكيل وزارة الصحة للرعاية الأولية الدكتور خالد العبد الكريم: إن عدد حالات الإجهاد الحراري والصدمات الحرارية بلغت 1400 حالة.

وأضاف: نعمل على رصد ومتابعة لمصابي الإجهاد الحراري على مدار الساعة من خلال العدّ التراكمي للحالات بتحديث مستمرّ من قبل المستشفيات.

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