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طقس صحو على مكة المكرمة ومنى وعرفات ومزدلفة

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الرياض - محمد الوسيري - توقّع المركز الوطني للأرصاد خلال الساعات القادمة، أن يكون الطقس صحوًا على مكة المكرمة ومنى، وعرفات ومزدلفة.

درجات الحرارة بالمشاعر

وأشار المركز عبر موقعه الإلكتروني، إلى أن درجة الحرارة حالياً في مكة المكرمة 35 درجة، واتجاه الرياح جنوبية شرقية، بسرعة 10 – 20 كم/ساعة، فيما بلغت درجة الحرارة في منى 35 درجة، بينما وصلت في عرفات ومزدلفة إلى 36 درجة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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