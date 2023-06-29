انت الان تتابع إحدى منسوبات "الشؤون الإسلامية": خدمة الحجاج فخر وعز للمرأة السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أكدت حصة بنت شريم إحدى منسوبات وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أنها تشرفت بخدمة ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين في حجّ هذا العام.

وقالت إن خدمة ضيوف الرحمن فخر وعز للمرأة السعودية التي أثبتت جدارتها في كل المجالات بعد تمكينهنّ وإعطاءهنّ الفرصة، مشيدة بما تقدمه القيادة المباركة من دعم لا محدود للمرأة السعودية.

جاء ذلك في تصريح صحفي لها خلال مشاركتها في خدمة ضيوف الرحمن ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، والذي تشرف عليه وتنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، حيث يستضيف البرنامج في هذا العام أكثر من 4950 حاجاً وحاجّةً يمثلون أكثر من 90 دولة من مختلف دول العالم.

وأضافت "حصة": تشرفت بالمشاركة في خدمة ضيوف خادم الحرمين الشريفين في هذا العام، والتقيت العديد من ضيفات الملك اللاتي أشدن بالجهود التي تقدمها المملكة العربية السعودية وخدمة ضيوف الرحمن شرف وعز وفخر، وإن المرأة السعودية أثبتت جدارتها وتفوقها في كل المجالات وفي ظل الدعم الكبير الذي تتلقاه من القيادة.