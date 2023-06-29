خفر السواحل الأمريكي يعلن العثور على "رفات بشري" داخل حطام الغواصة المنكوبة تيتان

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 29 يونيو, 2023, 11:57 صباحاً

أعلن خفر السواحل الأمريكي عن العثور على ما يفترض أنه "رفات بشري" داخل حطام الغواصة المنكوبة تيتان. تم جلب قطع من الغواصة -التي انفجرت خلال رحلة في عمق المحيط الأطلسي، كانت متوجهةً خلالها لمشاهدة حطام السفينة التاريخية تيتانيك- إلى ميناء سانت جونز في كندا يوم الأربعاء. وقال المسؤولون: إنه تم العثور على هيكل هبوط الغواصة وغطائها الخلفي بين الحطام.

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