"الشؤون الإسلامية" توفر برامج دعوية نسائية لمستضافات برنامج خادم الحرمين

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 29 يونيو, 2023, 1:06 مساءً

وفّرت وزارة الشؤون الإسلامية المشرفة على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج، برامج دعوية للحاجات لتبصيرهن بأمور دينهن. وقدّمت الوزارة ممثلةً باللجنة الشرعية من خلال 17 داعية، عدة دروس وكلمات ومناشط دعوية للحاجّات وإرشادهن لما ينفعهن لتأدية الفريضة وترسيخ مقاصد الحج. ونوهت الحاجات المستضافات ضمن البرنامج، بهذه الكلمات والدروس التي ألقتها الداعيات ولاقت استحسانهن.

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