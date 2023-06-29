انت الان تتابع فرنسا.. أعمال شغب عقب مقتل مراهق على يد الشرطة ونشر 40 ألف دركي في أرجاء البلاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في :

أعلنت الحكومة الفرنسية نشر 40 ألف شرطي ودركي مساء الخميس، في أرجاء فرنسا من بينهم خمسة آلاف في باريس وضواحيها القريبة، لمواجهة أعمال شغب محتملة مرتبطة بمقتل مراهق برصاص شرطي الثلاثاء.

وأوضح وزير الداخلية جيرالد دارمانان أن عدد القوى الأمنية سيكون "أكثر من أربع مرات"، مما كان عليه في الليلتين الماضيتين اللتين شهدتا تصعيدًا في أعمال الشغب والتخريب وامتدادها إلى مدن أخرى عدة في فرنسا.

استنكر الرئيس إيمانويل ماكرون، الخميس، "مشاهد العنف" ضد "المؤسسات والجمهورية" التي "لا مبرر لها"، بعد أعمال شغب شهدتها عدة مدن فرنسية عقب مقتل مراهق على يد عناصر الشرطة.

وعقب اجتماع وزاري أمني عُقد في وزارة الداخلية، أعرب ماكرون عن أمله في أن تكون الساعات المقبلة "أكثر احترامًا"، تزامنًا مع ترقّب مسيرة لتخليد ذكرى الفتى.

من جهته، أعلن وزير الداخلية الفرنسي توقيف 150 شخصًا ليل الأربعاء الخميس في أعمال عنف جديدة إثر مقتل الفتى، منددًا بأعمال عنف "لا تحتمل ضد رموز الجمهورية".

واندلعت أعمال شغب لليلة الثانية على التوالي في فرنسا رداً على مقتل شاب على يد شرطي عند نقطة تفتيش مرورية، بينما جرى نشر آلاف من رجال الأمن لمنع توسع الاحتجاجات العنيفة.