انت الان تتابع لجنة الحكام تقيم معسكرًا إعداديًا للحكام في صربيا استعدادًا للموسم الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 29 يونيو, 2023, 2:02 مساءً

تقيم لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم معسكرًا إعداديًا للحكام، وذلك بمدينة نوفي ساد بدولة صربيا خلال الفترة من 27 يوليو وحتى 8 أغسطس المقبلين، استعدادًا للموسم الرياضي المقبل 2023-2024 بمشاركة 24 حكم ساحة و32 حكمًا مساعدًا من حكام دوري روشن للمحترفين، وعدد من حكام دوري يلو للمحترفين المرشحين للمشاركة جزئيًا في دوري روشن. ويتخلل المعسكر برنامجًا على فترتين صباحية ومسائية، حيث يجري الحكام خلال الفترة الصباحية تدريبات لياقية، تتبعها محاضرات نظرية عن تعديلات قانون كرة القدم، ومراجعة لأبرز لقطات الموسم الماضي، بالإضافة لمحاضرات فنية استعدادًا للموسم الجديد يقدمها عدد من المحاضرين الدوليين من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا". ومن المقرر أن تشهد الفترة المسائية بالمعسكر تدريبات عملية للحكام على تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" بالإضافة لتمارين بدنية وحالات تحكيمية عملية. ويشهد المعسكر مشاركة عددٍ من المحاضرين من بينهم المحاضر بالاتحادين الدولي والآسيوي علي الطريفي، الإيطالي جيانفيتو بيجليونيكا محلل الأداء بالاتحادين الدولي والأوروبي لكرة القدم، ومدربي اللياقة الأوروغوانيين خوان نيكولاس موراليس ودانيال فاريان والحكم الإسباني السابق روبيرتو دياز.

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