جوليان ناجلسمان مدرب بايرن ميونخ على رادار "الأهلي"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 29 يونيو, 2023, 2:10 مساءً

كشفت وسائل إعلام إيطالية أن إدارة النادي الأهلي قد دخلت في مفاوضات مع المدرب جوليان ناجلسمان كأحد الأسماء المرشحة لتولي قيادة الفريق الفنية في الفترة المقبلة. وقال الصحفي الإيطالي رودي غاليتي، الذي يعمل في شبكة "سكاي سبورت"، أن الأهلي يستهدف التعاقد مع الألماني جوليان ناجلسمان، مدرب بايرن ميونيخ السابق، لتدريب الفريق بالموسم الجديد. ورحل جوليان ناجلسمان صاحب الـ35 عامًا، من تدريب بايرن ميونيخ فى مارس من هذا العام، الذي تولى قيادته في يوليو 2021.

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