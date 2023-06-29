انت الان تتابع "الأخضر" يرتقي مركزًا في سُلّم التصنيف العالمي عن شهر يونيو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

ارتقى المنتخب السعودي مركزًا واحدًا في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الصادر اليوم الخميس، عن شهر يونيو لعام 2023.

وصعد الأخضر السعودي إلى المركز الـ53 بدلًا من المركز الـ54، الذي احتله في التصنيف السابق الصادر في السادس من أبريل الماضي.

وحافظت الأرجنتين على صدارة التصنيف العالمي، فبعد ما يقرب من ثلاثة أشهر من استعادتها عرش التصنيف العالمي، تحافظ بطلة العالم على مقعدها في القمة، بفضل تفوقها في المباراتين الوديتين ضد كل من أستراليا وإندونيسيا.

ولم يحدث أي تغيير أيضًا في المركزين الثاني والثالث، بأبطال العالم ما زالوا متقدمين بالترتيب على فرنسا (2) والبرازيل (3).

وصعدت إنجلترا للمركز الرابع، فيما تراجعت بلجيكا للخامس، واحتلت كرواتيا المركز السادس بدلًا من هولندا المتراجعة للمركز السابع، وحافظت إيطاليا والبرتغال على مركزيهما الثامن والتاسع على التوالي، أما الولايات المتحدة الأمريكية الفائزة مؤخرًا بدوري أمم CONCACAF فقد صعدت مركزين، وأصبحت في المركز الحادي عشر، واقتربت من المراكز العشرة الأولى التي عززت فيها إسبانيا مكانها في المركز العاشر عقب تتويجها بلقب دوري الأمم الأوروبية.

وحافظ منتخب اليابان على المركز الأول بين المنتخبات الآسيوية في التصنيف العالمي الجديد الصادر يوم الخميس عن الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وجاء منتخب اليابان في المرتبة 20 عالميًا، متقدمًا مركزين أمام منتخب إيران، في حين جاءت أستراليا في المرتبة 27 عالميًا، وكوريا الجنوبية في المرتبة 28.

وحلّ منتخب السعودية في المركز الخامس آسيويًا و53 عالميًا، أمام كل من قطر(58)،والعراق (70)، والإمارات (72).