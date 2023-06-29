القادسية يعلن تعيين روبي فاولر أسطورة ليفربول مدرباً للفريق الأول

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 29 يونيو, 2023, 3:03 مساءً

وقعت إدارة نادي القادسية، رسميًا مع المدرب الإنجليزي روبي فاولر، للعمل كمدربٍ للفريق الأول لكرة القدم. وأشرف فاولر على تدريب عدد من الأندية خلال مسيرته التدريبية، منها: موانغتونغ يونايتد التايلندي، كلاعب ومدرب، وبريزيان رور الأسترالي. ويعد فاولر واحدًا من أبرز لاعبي الدوري الإنجليزي، حيث مثل الفريـق الأول في نادي ليفربـول 369 مباراة سجل خلالها 183 هدفًا. وطوال مسيرته الاحترافية، لعب فاولر مع 8 أندية في 19 موسمًا، فاز خلالها مرتين بكأس إنجلترا، ومن بين الأندية التي لعب لها في الدوري: ليدز يونايتد، ومانشستر سيتي، وكارديف سيتي، وبلاكبيرن روفرز. ومثل فاولر المنتخب الإنجليزي في 26 مباراة دولية، خلال الفترة من عام 1996 وحتى 2002.

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