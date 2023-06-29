اخبار السعوديه

هاتف الشؤون الإسلامية يستقبل 300 ألف مكالمة منذ بدء الحج

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

شكرا لقرائتكم هاتف الشؤون الإسلامية يستقبل 300 ألف مكالمة منذ بدء الحج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - استقبلت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة 300 ألف مكالمة عبر الهاتف المجاني ( 8002451000 ) منذ بداية موسم حج هذا العام 1444هـ حتى مساء يوم النحر العاشر من ذي الحجة للإجابة على السائلين من الحجاج الذين قدموا لأداء مناسك الحج.

خدمات متواصلة

وتقدم وزارة الشؤون الإسلامية خدمات متواصلة عبر الهاتف المجاني وغيره من الخدمات المتواصلة انطلاقاً من رسالة المملكة السامية في نشر الوسطية والاعتدال، وتوجيه ضيوف الرحمن وفق المنهج الصحيح الذي جاء به الكتاب والسنة المطهرة تحقيقا لتطلعات ورؤى القيادة الرشيدة ، بمشاركة نخبة من الدعاة الذين يملكون دراية تامة بمناسك الحج والعمرة وفق الكتاب والسنة ، ومترجمين بعشر لغات عالمية، تشمل (العربية والإنجليزية والفرنسية والتركية والهندية والأمهرية والأدرية والهوسا والإندونيسية والبنغالية).

قد يهمّك أيضاً

لحظة انهيار عقار الإسكندرية في مصر
صرف 126 مليون ريال لمزارعي القمح المحلي

45 كبينة

كما وفرت الوزارة 45 كبينة للرد على الهاتف المجاني بمشعر منى ومقرها في مسجد الخيف, وذلك ضمن جهودها التي ستتواصل حتى نهايةموسم الحج لإرشاد ضيوف الرحمن وتوعيتهم بما يشكل عليهم من أمور الحج والمعاملات.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا