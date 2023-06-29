شكرا لقرائتكم أكثر من 10 آلاف عربة لخدمة الحجيج بالحرم المكي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أكثر من 10 الآف عربة داخل المسجد الحرام منها 2000 عربة كهربائية، و9000 عربة يدوية لخدمة الحجيج هذا العام لكي يؤدوا حجهم بكل راحة ويسر.

خدمة ضيوف الرحمن

وقامت الرئاسة بإدخال خدمة العربات الكهربائية الحديثة ذات المواصفات والمقاييس العالمية، والاستفادة من التقنية الحديثة في جميع المجالات، مما يخدم قاصدي المسجد الحرام من الحجاج والمعتمرين والزوّار, وتم إضافة عربات كهربائية حديثة بتصميم خفيف الوزن، مع محرك كهربائي (باور جلايد), حاصلة على براءة اختراع الهندسة الذكية، كما أنها سهلة النقل والطي والدفع.

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وأوضح مدير إدارة خدمات التنقل بالمسجد الحرام أحمد صالح المقاطي، أن الإدارة حددت ثلاثة مواقع لتجمع دافعي العربات الذين يحملون تراخيص الأول في مدخل أجياد (باب الملك عبدالعزيز -رحمه الله-)، والثاني في الدور الأرضي للحرم (باب الملك فهد -رحمه الله-) والثالث في الدور الأول بالمسعى.

أعلى معايير الجودة

وأصدرت تراخيص لدافعي العربات مقسمة على ثلاث ورديات مع العديد من الخصائص منها استئجار العربات خلال وجودهم وتنقلهم بالحرم وأثناء أدائهم للمناسك سواء بسائق أو بدون (دافع العربة).

وأشار إلى أن ذلك يأتي بعد استيفاء الشروط اللازمة للحصول على التصريح، ومتابعتهم ميدانياً لضمان التزامهم بالتعليمات، وضبط الأسعار على مدار الساعة بنظام الورديات وفقاً لأعلى معايير الجودة والأداء.