شكرا لقرائتكم آل الشيخ يلتقي بضيوف خادم الحرمين وينوه بجهود نشر الوسطية والاعتدال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - التقى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين، بمكتبه بمقر الوزارة بمشعر منى اليوم الخميس الأول من أيام التشريق كبار ضيوف البرنامج من الحجاج للعام 1444هـ. من المفتين والعلماء ورؤساء الجامعات والجمعيات الإسلامي بعدد من دول العالم.

وأكد وزير الشؤون الإسلامية أن المملكة العربية السعودية بالنسبة للعالم الإسلامي هي بمثابة الرأس بالجسد، وتسعى بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد إلى خدمة المسلمين في جميع بقاع الدنيا، وتقديم كل ما يمكن تقديمه من مؤازرة ومساندة.

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خدمة الحجاج

وأضاف أن السعودية لها شرف خدمة حجاج العالم وخدمة هذه الأماكن المقدسة عند الله سبحان وتعالى، وهذا بفضل الله أن سخر لهذه البلاد قادة يقومون على خدمة الإسلام والمسلمين بلا استثناء، سائلًا الله أن يتقبل للحجاج حجهم، وأن يعودوا لبلادهم سالمين غانمين.

وبيّن “آل الشيخ” أن المسلم يجب أن يأخذ بكتاب الله وسنه نبيه، مؤكدًا على أن هذا هو الدين الصحيح، أما ما ورد من تلوث من البعض يسيء للإسلام والمسلمين ولا يرضي الله سبحانه.

ونوه آل الشيخ بدور العلماء في بيان الحق ونشر قيم الإسلام الوسطي المعتدل ومحاربة الفكر المتطرف، ونبذ كل من يحاول استغلال هذا الدين للوصول إلى أهداف سياسية، والعمل على كشف مخططاتهم، داعيًا إلى تضافر الجهود والتعاون بين العلماء والمؤسسات الدينة لإبراز الصورة النقية للإسلام دين الرحمة والمحبة والوئام والتسامح.

جهود متواصلة

من جانبهم، ثمن المستضافون الجهود التي يبذلها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين في خدمة الإسلام والمسلمين والعناية بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، إضافة إلى رعايتها ودعمها المستمرين للعالمين العربي والإسلامي والدفاع عن قضاياهم، مؤكدين أن المملكة هي رائدة العالم الإسلامي ومصدرة الخير وجهودها مقدرة من جميع المسلمين في خدمة الإسلام والمسلمين وخدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين، والتي ساهمت في راحة ضيوف الرحمن وسهلت لهم تأدية المناسك بكل يسر وسهولة.

كما أعربوا عن إعجابهم بما شاهدوه من خدمات وجهود مقدمة لهم منذ وصولهم وخلال تنقلهم بين المشاعر المقدسة لأداء فريضة الحج، سائلين الله العلي القدير أن يحفظ الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على هذه الاستضافة والعناية بكافة الحجاج.