"المرور" يضبط 1027 مركبة استغل أصحابها مواقف ذوي الإعاقة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 29 يونيو, 2023, 4:26 مساءً

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الخميس، أنها بدأت الحملة الميدانية لمخالفي مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة. وأوضحت إدارة المرور عبر حسابها على "تويتر"، أن "إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة ضبطت (1027) مركبة مخالفة، وقف أصحابها في أماكن مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة". جاء ذلك ضمن العمل الميداني المستمر الذي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق المملكة لضبط المركبات المخالفة، ومن ضمنها الواقفة في الأماكن المخصصة لتلك الفئة، مهيبة بالجميع التعاون، والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

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