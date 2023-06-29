انت الان تتابع الفيحاء يعلن فتح باب الترشح لرئاسة النادي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في :

أعلنت اللجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية، عن فتح باب الترشح لانتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الفيحاء (بنظام القائمة)، وذلك خلال الفترة 4-29 يوليو 2023م.

وأوضح حساب نادي الفيحاء الرسمي في موقع "تويتر" عن تحديد 5 أيام لفحص وإعلان القائمة الأولية للمرشحين والناخبين من يوم الأحد التاسع من يوليو وحتى يوم الخميس 13 يوليو.

وأشار أن الطعن ضد القائمة الأولية للمرشحين والناخبين لمدة يومين: الجمعة والسبت 14-15 من الشهر ذاته.

ومن المقرر النظر في الطعون المقدمة لمدة 5 أيام، تبدأ يوم الأحد 16 من يوليو وحتى يوم الخميس 20 من الشهر نفسه، على أن يتم الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين والناخبين يومي 21-22 من الشهر المقبل.

فيما حددت اللجنة موعد الاقتراع وعقد الجمعية العمومية في 23 يوليو والطعن على إجراءات عقد الجمعية العمومية في 24، والنظر في الطعون ضد إجراءات عقد الجمعية العمومية من 25 وحتى 29 من الشهر ذاته.

وكشفت إدارة النادي أن التقديم يكون من قبل رئيس القائمة من صباح يوم الثلاثاء وحتى يوم السبت موعد إغلاق باب الترشح، والذي سيكون عند الساعة التاسعة مساءً.