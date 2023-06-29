انت الان تتابع أول مواليد الحج..عبدالرحمن أول حالة ولادة طبيعية لحاجة نيجيرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 29 يونيو, 2023, 4:55 مساءً

كشفت وزارة الصحة، عن حالة ولادة لحاجة نيجيرية استقبلها مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة؛ أنجبت طفلاً أطلقت عليه "عبدالرحمن", ويعد أول مواليد الحج لهذا العام. وأكدت "الصحة" أنه تم استقبال المريضة من طوارئ المستشفى عن طريق الإسعاف، وهي حامل في الأسبوع ٣٩، حيث كانت تعاني من آلام الطلق ما قبل الولادة، وتم مباشرة الحالة على الفور من قبل أطباء الطوارئ، وتم نقلها إلى قسم الولادة، وعلى إثرها تمت بحمد الله الولادة الطبيعية، وهي تتمع بصحة جيدة ولله الحمد. وأوضحت "الصحة" أن المستشفى يبذل جهده لتقديم أرقى الخدمات لحجاج البيت الحرام للتعامل مع الحالات الطارئة، وتحقيق خدمات صحية وطبية متميزة على مقاييس عالمية في مجال النساء والتوليد والأطفال. فيما أعربت الحاجة النيجيرية عن بالغ شكرها وعظيم امتنانها للطاقم الطبي على الرعاية الفائقة لها ولطفلها. يشار إلى أن مستشفى الولادة يستقبل سنويًّا في موسم الحج عددًا من الولادات، والذي يوليها ويقدم لها كل اهتمام ورعاية.

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