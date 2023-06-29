شاهد.. رجال المرور أثناء وجودهم الميداني في مكة والمشاعر

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 29 يونيو, 2023, 4:58 مساءً

يواصل رجال المرور تقديم خدماتهم لضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة والعاصمة المقدسة على مدار 24 ساعة. وتتمثل هذه الخدمات في تنظيم حركة السير والفصل بين حركة المركبات والمشاة في المشاعر المقدسة بالإضافة إلى ضمان انسيابية حركة المركبات والحافلات وتسهيل وصولها إلى الحرم المكي الشريف. وبثّ الحساب الرسمي لإدارة المرور مشاهد رجال المرور أثناء عملهم الميداني في المشاعر المقدسة ومكة المكرمة.

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