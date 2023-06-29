انت الان تتابع في ظل خدمات متكاملة.. قاصدو المسجد الحرام يعيشون أجواءً إيمانية آمنة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 29 يونيو, 2023, 5:06 مساءً

يشهد المسجد الحرام خلال هذه الأيام توافد أعداد كبيرة من حجاج بيت الله الحرام. وهيأت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي جميع المصليات بالمسجد الحرام، مقدمة الخدمات والتسهيلات لقاصديه من المصلين والمعتمرين، ليؤدوا مناسكهم في أجواء إيمانية آمنة وتكثيف الجهود للاستفادة من جميع المساحات والأماكن المخصصة للصلاة، وتوفير حافظات ماء زمزم وتوزيعها على قاصدي المسجد الحرام في جميع المواقع. وتم تطهير المواقع وتعقيمها وتعطيرها وفرشها بسجاد جديد، وغسل كامل المسجد الحرام وتطهيره وتعقيمه. ووفرت الرئاسة العربات الكهربائية والعادية لخدمة قاصدي المسجد الحرام، عبر تطبيق "تنقل" إلى جانب حزمة من الخدمات، منها عمليات الغسل التي تصل إلى (10) مرات يومياً.

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