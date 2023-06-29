انت الان تتابع جوزيه مورينيو يرفض عرض الهلال المغري لتدريب الفريق بالموسم الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 29 يونيو, 2023, 5:40 مساءً

كشف الصحفي الإيطالي "فابريزيو رومانو" عن موقف البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب روما الإيطالي، من العرض المقدم له من الهلال، للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة. وأفاد الصحفي المتخصص في أخبار انتقالات اللاعبين بأن مورينيو رفض عرض الهلال الذى أرسل إليه في وقت سابق من هذا الشهر ، لأنه يركز فقط على مشروع نادي روما. وأشار "فابريزيو" الذي يعمل في "سكاي سبورت"، بحسابه الشخصي عبر "تويتر" إلى أن المدرب البرتغالي رفض عرض الهلال الذي قدم إليه رسميًا بقيمة 30 مليون يورو كراتب سنوي. وكانت قد ذكرت تقارير صحفية سابقة أن مورينيو رفض أيضًا عرضًا من النصر، بقيمة 100 مليون يورو لمدة موسمين، لتولي قيادة الفريق الفنية خلال الموسم الجديد. ويتولى جوزيه مورينيو صاحب الـ60 عامًا، حاليًا تدريب نادي روما الإيطالي منذ 2021، وسبق للمدرب المخضرم تدريب أندية مختلفة مثل : بنفيكا، بورتو، تشيلسي، إنتر ميلان، ريال مدريد، مانشستر يونايتد، توتنهام هوتسبير.

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