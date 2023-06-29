شكرا لقرائتكم منشأة الجمرات تسجل اليوم 44 درجة مئوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشف المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، أن منشأة الجمرات والمنطقة المركزية في المسجد الحرام سجلتا 44 درجة مئوية، تزامنًا مع مسار الحجاج إلى الجمرات والمسجد الحرام.

وأضاف القحطاني عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أن منشأة الجمرات والمنطقة المركزية بالمسجد الحرام سجلتا نسبة رطوبة بلغت 30%، لافتًا إلى أنه لا توجد ظواهر جوية حادة على المشاعر المقدسة.

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وفي وقت سابق من اليوم، توقّع المركز الوطني للأرصاد خلال الساعات القادمة، أن يكون الطقس صحوًا على مكة المكرمة ومنى، وعرفات ومزدلفة.

وأشار المركز عبر موقعه الإلكتروني، إلى أن درجة الحرارة حالياً في مكة المكرمة 35 درجة، واتجاه الرياح جنوبية شرقية، بسرعة 10 – 20 كم/ساعة، فيما بلغت درجة الحرارة في منى 35 درجة، بينما وصلت في عرفات ومزدلفة إلى 36 درجة.