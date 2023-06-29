شكرا لقرائتكم الملك سلمان يتلقى تهنئة قيادة البحرين بنجاح تنظيم موسم حج 1444 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - هنأ جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بمناسبة النجاح الكبير والتنظيم الدقيق والمميز لموسم حج هذا العام 1444هـ.

جهود مميزة

وأعرب جلالة الملك حمد بن عيسى في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين، عن خالص تهانيه بالنجاح الذي تحقق بفضل المولى تعالى ثم الجهود الكبيرة والرعاية الكريمة التي يوليها خادم الحرمين الشريفين ـ رعاه الله ـ، وحكومة المملكة العربية السعودية ممثلة بكافة الوزارات والقطاعات والجهات المعنية التي سخرت جُلَّ جهودها وطاقاتها بتنظيم شعيرة الحج وخدمة حجاج بيت الله الحرام والسهر على راحتهم، مما أسهم في تأدية مناسك حجهم بكل يسر وسهولة وأمان وطمأنينة.

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توسعة الحرم المكي

وأشاد بأعمال التوسعة المستمرة التي يشهدها الحرم المكي الشريف وما تم استحداثه من خدمات مميزة وتقنيات ذكية حديثة ومتطورة في المرافق والمشاعر المقدسة كافة التي تلبي احتياجات الحجاج وتعود عليهم بالنفع وتيسير أداء مناسكهم، وهي محل إشادة وتقدير الجميع.

وسأل جلالة ملك البحرين الله تعالى، أن يتقبل من ضيوف الرحمن حجهم وطاعاتهم، وأن يمن عليهم بالأجر والمغفرة.

تهنئة لولي العهد

كما هنأ صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، في برقيتين، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ، بمناسبة النجاح الكبير والتنظيم الدقيق والمميز لموسم حج هذا العام.