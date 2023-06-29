شكرا لقرائتكم 4 آلاف تيرابايت حجم استهلاك البيانات في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية اليوم عن ارتفاع حجم استهلاك البيانات في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة إلى 4.56 آلاف تيرابايت، وذلك حسب مؤشرات الاتصالات المرصودة خلال اليوم العاشر من ذي الحجة لعام 1444هـ، حيث شهد الحجاج يوم عيد الأضحى المبارك وسط منظومة متكاملة من الخدمات.

معدل استهلاك البيانات

ولفتت الهيئة إلى أن معدل استهلاك البيانات يعادل مشاهدة 1.87 مليون ساعة من المقاطع المرئية بدقة 1080pHD، فيما بلغ معدل استهلاك الفرد اليومي للبيانات (709 ميجابايت/ مشترك)، متجاوزا ضعفي معدل الاستهلاك العالمي للفرد البالغ 270 ميجابايت/ مشترك.

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سرعات تحميل الإنترنت

وبينت الهيئة في إحصاءاتها اليومية أن معدل سرعات تحميل الإنترنت المتنقل قد بلغت 220 ميجابت/ثانية، بينما وصل معدل سرعات رفع الإنترنت المتنقل33 ميجابت/ثانية، مشيرة إلى أن أكثر التطبيقات استهلاكا للبيانات خلال يوم عيد الأضحى المبارك جاءت على النحو التالي: (تيك توك، سناب شات، يوتيوب، فيسبوك، انستغرام).