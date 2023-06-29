شكرا لقرائتكم الشؤون الطبية بحرس الحدود تسعف حاجًا من الجنسية الإيرانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قامت الشؤون الطبية بحرس الحدود بتقديم الخدمة والرعاية الطبية اللازمة لحاج من الجنسية الإيرانية بعد تعرضه لحالة إجهاد وألم بالظهر في مكة المكرمة بمشعر منى، وتقديم الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

كوادر صحية مجهزة

الجدير بالذكر أن حرس الحدود يشارك بكوادر صحية مجهزة لتقديم الرعاية الطبية للحجاج والمشاركين في مهمة الحج، ويسعى جاهدًا لتوفير كافة الخدمات اللازمة لهم خلال أدائهم للمناسك في المشاعر المقدسة.