كوريا الجنوبية تضرب موعدًا مع اليابان في نهائي كأس آسيا للناشئين

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 29 يونيو, 2023, 6:34 مساءً

تأهل منتخب كوريا الجنوبية إلى المباراة النهائية بعد فوزه على أوزبكستان 1-0 يوم الخميس على استاد باثوم ثاني، ضمن قبل نهائي كأس آسيا للناشئين تحت 17 عامًا 2023 في تايلاند. وسجل باك اين-وو هدف الفوز الثمين لصالح المنتخب الكوري الجنوبي في الدقيقة 31 عبر تسديدة من ركلة حرة مباشرة. ونجح منتخب اليابان حامل اللقب في بلوغ المباراة النهائية بعد فوزه على إيران 3-0 يوم الخميس على استاد ثاماسات في باثوم ثاني، في مباراة نصف نهائي البطولة القارية. وسجل ريونوسوكي يادا (10) وكوهي موتشيزوكي (25) وريونوسوكي ساتو (74) أهداف الفوز لصالح المنتخب الياباني. ويُشار إلى أن المنتخبات المتأهلة إلى الدور قبل النهائي حصلت على البطاقات الأربع المخصصة لقارة آسيا في كأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا 2023 في إندونيسيا.

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