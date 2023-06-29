أخضر اليد للشباب ينهي مشاركته الرابعة في بطولة العالم بالمركز 21

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 29 يونيو, 2023, 7:19 مساءً

أنهى المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الشباب مشاركته في بطولة كأس العالم المقامة في "ألمانيا واليونان" بحلوله في المركز الـ21. ولعب الأخضر الشاب مبارياته في كأس العالم مواليد 2002 ضمن منافسات المجموعة الثامنة التي تضم بجوارهما منتخبا مصر وكوبا. وخاض المنتخب السعودي 7 مباريات في البطولة حقق خلالها 3 انتصارات ومني بالخسارة في 4 مباريات. واستهل المنتخب السعودي مشواره في البطولة بالخسارة من البلد المضيف اليونان ومن مصر ثم فاز على منتخب كوبا وأيضًا على منتخب تشيلي قبل أن يخسر من أمام كوريا الجنوبية والنرويج في مباراة تحديد المراكز من 17 إلى 24 فاز على شقيقه المغربي (25-20). وتعد هذه المشاركة العالمية هي الرابعة تاريخيًا لأخضر الشباب، في بطولة العالم، بعد أن وجد في بطولات كأس العالم ثلاث مرات سابقة خلال الأعوام: 1979م في الدنمارك والسويد، 1999م في قطر، 2017م في الجزائر.

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