النصر يحصل على موافقة لويس كاسترو لتدريب الفريق

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 29 يونيو, 2023, 7:38 مساءً

كشفت مصادر إعلامية أن المدرب البرتغالي لويس كاسترو مدرب بوتافوجو البرازيلي قد أعطى موافقته بالفعل لتدريب النصر خلال الموسم المقبل. وبحسب الصحفي برونو انداردي فإن اتصالاً جمع بين المدرب البرتغالي بمواطنه كريستيانو رونالدو مهاجم الفريق قد تسببت في إزعاج مسؤولي النادي البرازيلي. إلى ذلك كشف موقع "fantacalcio" عن دخول المدرب الإيطالي لوتشيانو سباليتي، مدرب نابولي الإيطالي، دائرة اهتمام نادي النصر، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وقال الموقع إن النصر يستهدف التعاقد مع سباليتي، بعد فوزه بلقب الدوري الإيطالي مع نادي نابولي. وأشار الموقع إلى أن النصر سيواجه صعوبة لقبول المدرب الإيطالي للعرض، حيث إنه يحترم كلمته التي أعطاها لنابولي والبقاء معه حتى 2024. ويسعى مسؤولو النصر إلى حسم ملف المدرب قبل انخراط الفريق في معسكره الخارجي المقرر في البرتغال ابتداءً من الثالث من يوليو المقبل.

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