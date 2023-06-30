انت الان تتابع بالصور: فرحة العيد تجوب العالم شرقاً وغرباً.. المسلمون يتشاركون البهجة والأضاحي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
ياسر نجدي
من شرقه إلى غربه احتفل المسلمون في جميع أنحاء العالم بعيد الأضحى المبارك، وكما تشاركوا البهجة والبسمة، تشاركوا أيضاً لحوم الذبائح، وأطباق الطعام، فالعيد فرصة للمشاركة، وتعزيز أواصر المحبة والتكافل.
وتنوعت الصور ما بين أطفال يلهون في سعادة وفرحة، ورجال ونساء يقيمون صلاة العيد، وآخرون يتناولون الطعام، أو يشاركون في شعيرة ذبح الأضاحي، في الوقت الذي كان فيه حجيج بيت الله يمارسون شعائرهم في أمن وأمان في مكة المكرمة ووسط خدمات متكاملة وفرتها الحكومة السعودية.
إيفان متسوي/ سي بي سي
هادي مزبان/ أسوشيتد برس
شودري/ أسوشيتد برس
ألكسندر زيمليانيشينكو/ أسوشيتد برس
عمرو الفقي/ رويترز
محمد بونير حسين/ رويترز
فايز عزيز/ رويترز
خالد الموصلي/ رويترز
بافيل ميخيف/ رويترز
ستيب ماجيتش/ وكالة الأناضول
أولسي شيهو/ وكالة الأناضول
خليل حمرا/ أسوشيتد برس
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