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ياسر نجدي من شرقه إلى غربه احتفل المسلمون في جميع أنحاء العالم بعيد الأضحى المبارك، وكما تشاركوا البهجة والبسمة، تشاركوا أيضاً لحوم الذبائح، وأطباق الطعام، فالعيد فرصة للمشاركة، وتعزيز أواصر المحبة والتكافل. وتنوعت الصور ما بين أطفال يلهون في سعادة وفرحة، ورجال ونساء يقيمون صلاة العيد، وآخرون يتناولون الطعام، أو يشاركون في شعيرة ذبح الأضاحي، في الوقت الذي كان فيه حجيج بيت الله يمارسون شعائرهم في أمن وأمان في مكة المكرمة ووسط خدمات متكاملة وفرتها الحكومة السعودية. حشد من الناس لم تمنعهم حرائق الغابات في كندا من الاحتفال بالعيد والتنزه في وودبين بارك في تورنتو الكندية إيفان متسوي/ سي بي سي عراقيات يهنئن بعضهن بحلول العيد خلال تجمع صلاة العيد في العاصمة بغداد هادي مزبان/ أسوشيتد برس أشخاص يشاركون في ذبح الأضحية اقتداءً الرسول صلى الله عليه سلم في لاهور بباكستان شودري/ أسوشيتد برس المصلون يؤدون صلاة العيد بجوار جامع موسكو في روسيا ألكسندر زيمليانيشينكو/ أسوشيتد برس سيدات يلتقطن الصور أثناء احتفالهن بعيد الأضحى في نيويورك بالولايات المتحدة عمرو الفقي/ رويترز آلاف الأشخاص يحاولون اللحاق بسفينة للسفر خلال إجازة العيد في عاصمة بنجلاديش دكا محمد بونير حسين/ رويترز ماعز يلقي نظرة خاطفة على مدخل أحد البيوت قبل ذبحه في بيشاور بباكستان فايز عزيز/ رويترز أطفال عراقيون يلعبون أثناء احتفالهم بأول بعيد الأضحى في مدينة الموصل بالعراق خالد الموصلي/ رويترز مشهد جوي خلال أداء المسلمين لصلاة العيد في أحد مساجد مدينة ألماتي في كازاخستان بافيل ميخيف/ رويترز المسلمون في العاصمة الكرواتية زغرب يتوافدون على أحد المساجد لأداء صلاة العيد ستيب ماجيتش/ وكالة الأناضول الألبان يحتفلون بالعيد في ساحة سكاندربج بالعاصمة تيرانا أولسي شيهو/ وكالة الأناضول مسلمات يحضرن صلاة العيد بمسجد آيا صوفيا في إسطنبول بتركيا خليل حمرا/ أسوشيتد برس محمد بن مسعود - الدمام - بالصور: فرحة العيد تجوب العالم شرقاً وغرباً.. المسلمون يتشاركون البهجة والأضاحي

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