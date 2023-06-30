انت الان تتابع النصر يرفع عرضه المالي لإغراء مارسيلو بروزوفيتش نجم إنتر ميلان الإيطالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
29 يونيو, 2023, 8:51 مساءً
كشف الصحفي الإيطالي "نيكولا شيرا" أن إدارة النصر قررت رفع عرضها المالي، لإغراء الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، لاعب إنتر ميلان الإيطالي، لقبول عرضها للانضمام إلى صفوف الفريق بالموسم الجديد.
وكانت قد ذكرت تقارير صحفية في وقت سابق، أن النصر يرغب بشدة فى الحصول على خدمات لاعب خط وسط إنتر ميلان، حيث قدموا له عرضًا مثيرًا بيد أنه لم يلق القبول لدى اللاعب وإدارة النادي الإيطالي.
ووفقًا لما نشره الصحفي بحسابه الرسمي عبر "تويتر" فإن نادي النصر رفع عرضه للتعاقد مع بروزوفيتش إلى 25 مليون يورو سنويًا، بعقد حتى عام 2026.
وأشار الصحفي إلى أن إدارة النادي السعودي تريد معرفة قرار اللاعب النهائي خلال 48 ساعة.
ويمتلك بروزوفيتش صاحب الـ30 عامًا، عقدًا مع ناديه إنتر ميلان حتى عام 2026، الذي يلعب له منذ 2015، قادمًا من دينامو زغرب الكرواتي، وتبلغ القيمة السوقية للاعب نحو 25 مليون يورو.
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