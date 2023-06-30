نادي الأخدود يتعاقد مع لاعب النصر حمد آل منصور على سبيل الإعارة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 29 يونيو, 2023, 9:09 مساءً

أعلنت إدارة نادي الأخدود الصاعد حديثاً إلى دوري روشن السعودي للمحترفين اليوم الخميس تعاقدها مع حمد آل منصور لاعب النصر على سبيل الإعارة ليمثل الفريق الموسم المقبل 2023/2024. وغرد الحساب الرسمي للنادي على موقع " تويتر" قائلاً:" حمد آل منصور ينضم لكتيبة الأخدود بنظام الإعارة قادماً من نادي النصر ". وتعد صفقة حمد آل منصور ثاني تعاقدات فريق الأخدود استعداداً لدوري روشن حيث الخليج 365 وأن ضم اللاعب عوض خميس لاعب الرائد . يشار أن المدافع البالغ 29 عاماً سيعود إلى مسقط رأسه مجدداً، حيث بدأ مسيرته الكروية مع فريق نجران 2014 قبل أن ينتقل إلى الحزم معاراً ثم الانتقال لفريق الفيصلي 2017، ومنه إلى النصر في موسم 2018، و انتقل لفريق الاتحاد بنظام الإعارة 2020. يذكر أن إدارة نادي النصر مددت عقد آل منصور حتى نهاية موسم 2025 في العام قبل الماضي.

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