الاتحاد يتوصل إلى اتفاق لضم البرتغالي جواو فيليبي

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 29 يونيو, 2023, 9:14 مساءً

اقترب نادي الاتحاد السعودي من الحصول على خدمات البرتغالي جواو فيليبي "جوتا" لاعب سيلتيك الأسكتلندي خلال فترة الانتقالات الجارية. وأكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو المتخصص في سوق انتقالات اللاعبين والمدربين أن إدارة الاتحاد توصلت إلى اتفاق مبدئي مع البرتغالي جواو فيليبي لاعب سيلتيك الأسكتلندي. وقال فابريزيو رومانو في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر": "الاتحاد ينهي صفقة للتعاقد مع نجم سيلتيك "جوتا" وتتم مناقشة الاتفاقية بين جميع الأطراف وهي الآن قريبة جدًا". وتابع: "لم توقع بعد.. لكن "جوتا" حريص على الانتقال، بانتظار مناقشة تفاصيل العقد النهائي" . وشارك جوتا مع سيلتيك خلال الموسم الماضي في 43 مباراة بسائر المسابقات سجل خلالها 15 هدفًا وصنع 12 تمريرة حاسمة. وفي حالة ضم الاتحاد "جوتا" إلى صفوفه سيكون هو الصفقة الثالثة بعد النجمين الفرنسيين كريم بنزيما قائد ريال مدريد ونغولو كانتي متوسط ميدان تشيلسي الإنجليزي. ويأمل مسؤولو الاتحاد تعزيز صفوف الفريق بأبرز النجوم العالميين كون الفريق تنتظره مشاركة مهمة في ديسمبر المقبل في بطولة كأس العالم للأندية التي تُقام في جدة إلى جانب مشاركته ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية أواخر الشهر القادم والبطولات المحلية دوري روشن للمحترفين وكأس الملك وكأس السوبر السعودي.

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