انت الان تتابع هبوط اضطراري لطائرة أمريكية "بلا عجلات" يحبس الأنفاس.. شاهد الفيديو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 29 يونيو, 2023, 9:39 مساءً

تعرضت طائرة تابعة لخطوط دلتا الجوية في مطار شارلوت دوغلاس الدولي بولاية كارولينا الشمالية الأمريكية إلى حادثة غير مسبوقة، حيث اضطرت إلى الهبوط بلا عجلاتها الأمامية. وقالت شركة الطيران إنه مع اقتراب الطائرة من المطار تلقى الطياران على متنها إشارة مفادها أن "معدّات الهبوط الأمامية غير آمنة" حسب سي إن إن. وكانت شركة "دلتا إيرلاينز" الأمريكية للطيران قد قدمت طلبًا ملحًا لشركة إيرباص للحصول على 12 طائرة إيه 220 ما سيرفع أسطولها من هذه الطائرات الصغيرة المخصصة لرحلاتها الداخلية إلى 107 طائرات وهي تشابه الطائرة المنكوبة. وسيبدأ تسليم طائرات إيه 220-300 البالغة سعتها 130 مقعدًا ابتداءً من العام 2026.

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