انت الان تتابع "تنمية شقراء" تستعد لاحتفالات العيد بأوبريت وألعاب شعبية وركن للأطفال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أنهت جمعية التنمية والتطوير بشقراء الاستعدادات للاحتفال بعيد الأضحى المبارك لهذا العام، والتي ستبدأ يوم ١٣ ذي الحجة وتستمر فعاليّاته ثلاثة أيام.

وكانت الجمعية قد جهزت عددًا من الفعاليّات والبرامج الوطنية التي تستهدف جميع فئات المجتمع، وذلك بإشراف رئيس مجلس الجمعية الشيخ حمد آل جميح، وبمتابعة مباشرة من اللجنة التنفيذية، وشارك في إعدادها عدد من اللجان أهمها: لجنة البرامج والمبادرات ولجنة التواصل المؤسسي واللجنة النسائية ولجنة التراث والحرف.

ويُقام الاحتفال في سوق حليوة التاريخي، ويفتح السوق أبوابه يوميًا من الساعة الـ 4 م حتى الساعة 12 ليلاً، فيما تبدأ الفعاليّات من الساعة الـ 6 م وحتى الساعة 12 ليلاً.

ويشتمل الاحتفال على برنامج الاحتفال بالعيد على عددٍ من الفعاليّات الوطنية أهمها: أوبريت وطني، وركن الطفل، وألعاب شعبية، وأركان الطعام، ودكاكين شعبية، عربات الفود ترك ومسابقات وجوائز، إضافة إلى الديوانية التراثية، كما تتضمن الفعاليّات زيارات لمتحف شقراء، ومكتبة الجهيمان الواقعين في سوق حليوة التراثي.