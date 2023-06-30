انت الان تتابع من التوسعة إلى الجامكية وصولاً إلى "العيدية".. هنا قصة العادة السعيدة المتعلقة بالأعياد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 29 يونيو, 2023, 9:41 مساءً

تعد العيدية أبرز مظاهر الاحتفال بالأعياد الإسلامية وخاصة في العيدين الفطر والأضحى والتي تدخل السرور على الأطفال وباقي الأسرة إذ ينتظر الأطفال جمع العيدية من أفراد العائلة والأقارب. وكلمة عيدية لغوياً مشتقة من كلمة عيد وتعني العطاء أو العطف وهي لفظ أطلقه الناس على النقود والهدايا التي كانت توزعها الدولة خلال العيد. واختلفت الأسماء التي أطلقت على العيدية على مدار العصور ويعود أصلها التاريخي للعصر الفاطمي في مصر، حيث كانت توزع النقود والثياب على الشعب بحلول العيد ولم تكن تعرف في ذلك الوقت باسم العيدية، بل كان لها مسميات أخرى مثل التوسعة وكان الأمراء يحرصون على تقديم العيدية للأطفال على هيئة دنانير ذهبية، وهدايا ونقود. وفي العصر المملوكي ظلت عادة العيدية موجودة لكنها تغيرت إلى الجامكية وهي كلمة تعني المال المخصص لشراء الملابس، وبعد ذلك تم تغييرها لتصبح العيدية. وفي العصر العثماني اختلفت طريقة تقديم العيدية بشكل كبير إذ إنه بدلاً من أن يتم تقديمها للأمراء على هيئة دنانير ذهبية أصبح يتم تقديمها في صورة هدايا ونقود للأطفال. واختلفت قيمة العيدية بحسب المكانة الاجتماعية فالبعض كانت تقدم لهم على هيئة دنانير ذهبية فيما كان البعض الآخر يحصلون على دنانير من الفضة أما الأمراء وكبار رجال الدولة فكانت تقدم لهم العيدية على هيئة طبق مملوء بالدنانير الذهبية، بالإضافة إلى الحلوى والمأكولات الفاخرة كهدية من الحاكم، وظلت أشكال العيدية تتطور عبر العصور حتى أصبحت الآن تقدر حسب الفئة العمرية والمكانة الاجتماعية.

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