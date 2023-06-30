"قوات أمن المنشآت" تواصل جهودها لتنظيم حركة الحجاج بمحطات قطار المشاعر

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محمد بن مسعود - الدمام - تواصل قوات أمن المنشآت جهودها لتنظيم حركة الحجاج المستفيدين من خدمة قطار المشاعر أثناء ذهابهم إلى رمي الجمرات.

وتشارك قوات أمن المنشآت بمهمة موسم حج هذا العام في تنظيم حركة المشاة وإدارة الحشود في 9 محطات قطارات المشاعر المقدسة، وذلك لمنع الازدحام وتنظيم الكثافة البشرية ومتابعة حركة المشاة من خلال غرفة التحكم لضمان سلامة الحجاج الداخلين لمحطات قطار المشاعر من وإليها.

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