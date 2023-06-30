شكرا لقرائتكم الغذاء والدواء: 3 علامات لفساد اللحوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن اللحم الفاسد يصبح ملمسه أكثر لزوجة بسبب تكاثر البكتيريا على السطح، في حين اللحم السليم يكون ملمسه أملس وناعمًا.

وحددت الغذاء والدواء، علامات فساد اللحم كالتالي:

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علامات فساد اللحوم

1- تغير في الرائحة: بسبب تكون بعض الغازات الناتجة من تواجه البكتيريا

2- تغير في اللون: حيث يتحول لون اللحم من الأحمر المائل للوردي إلى اللون الأحمر الداكن أو الرمادي أو الأصفر.

3- تغير في الملمس: اللحم السليم يكون أملس وناعمًا، في حين أن ملمس اللحم الفاسد يصبح لزجًا بسبب تكاثر البكتيريا على السطح.