شكرا لقرائتكم ولي العهد يستقبل ضيوف خادم الحرمين.. وسيلة تواصل عريقة رسّخها قادة السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - يأتي استقبال سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- لكبار ضيوف خادم الحرمين الشريفين لحج هذا العام من كافة الجهات، ومكاتب شؤون الحجاج وأعضاء السلك الدبلوماسي الإسلامي ليُبارك لهم تأدية نسكهم بيسر وطمأنينة في ظل اكتمال الخدمات من جميع الجهات خلال حج 1444هـ بإشرافٍ مباشر من سمو ولي العهد -حفظه الله-.

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توفير كافة الخدمات لضيوف الرحمن

ويؤكد المراقبون، أن استقبال سمو ولي العهد -حفظه الله- للضيوف في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك يعكس مدى اهتمام القيادة الرشيدة -أيدها الله- بتوفير كافة الخدمات لضيوف الرحمن والإشراف المباشر من سموه لتوفير التسهيلات لقاصدي الحرمين الشريفين من حجاج ومعتمرين وزائرين.

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تيسير أداء النسك والزيارة

ويعكس برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية 2030 مدى اهتمام القيادة الرشيدة -حفظها الله- في تيسير استضافة عدد أكبر من المسلمين لأداء النسك والزيارة، وتقديم أفضل الخدمات لهم حيث يهدف البرنامج إلى تمكين 30 مليون معتمر سنويًا بحلول عام 2030.

كذلك تمثل استقبالات القيادة الرشيدة للمسؤولين والضيوف في الأعياد والمناسبات وسيلة تواصل عريقة رسخها قادة هذه البلاد منذ تأسيسها، واستقبال ضيوف الحج في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك يأتي امتدادًا لهذا النهج الأصيل ‏‏من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.