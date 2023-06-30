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شكرا لقرائتكم الرئيس السنغالي يزور المسجد النبوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - زار فخامة الرئيس ماكي سال رئيس جمهورية السنغال المسجد النبوي – اليوم – حيث أدى الصلاة فيه، وتشرَّف بالسلام على الرسول – صلى الله عليه وسلم – وصاحبيه رضوان الله عليهما.
وكان في استقبال الرئيس السنغالي لدى وصوله المسجد النبوي مساعد الرئيس العام للحوكمة والشؤون التطويرية برئاسة المسجد النبوي الدكتور نبيل بن محمد اللحيدان, وعدد من المسؤولين.
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