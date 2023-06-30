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الأمير محمد بن سلمان وولي عهد الكويت يتبادلان التهاني بعيد الأضحى

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الرياض - محمد الوسيري - تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء اتصالاً هاتفياً اليوم من أخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت الشقيقة هنأه خلاله بعيد الأضحى المبارك.

وقد تبادل سمو ولي العهد خلال الاتصال مع سمو ولي عهد دولة الكويت التهاني بعيد الأضحى المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يعيده على البلدين والشعب الشقيقين والأمة الإسلامية بالخير والبركات.

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وقدم سمو ولي العهد بدولة الكويت التهنئة لقيادة المملكة على حسن التنظيم لموسم حج هذا العام.

وأعرب سمو ولي العهد من جهته عن التهنئة لسمو ولي العهد بدولة الكويت بمناسبة تشكيل الحكومة الكويتية الجديدة وتمنيات سموه لها بالنجاح والتوفيق.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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