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ضبط مسلخ عشوائي في حفر الباطن

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الرياض - محمد الوسيري - ضبط مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة محافظة حفر الباطن مساء أمس الأربعاء بالتعاون مع الدوريات الأمنية مسلخًا عشوائيًا داخل أحواش الأغنام.

تطبيق الإجراءات النظامية

وتم ضبط العمالة التي تدير المسلخ المخالف وطبقت بحقهم الإجراءات اللازمة وفقًا للنظام.

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ووجه المكتب المواطنين إلى المسلخ المركزي وأهميته الصحية والتوعية بالأضرار الصحية الناتجة من الذبح في الأماكن العشوائية.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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