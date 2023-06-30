شكرا لقرائتكم ضبط مسلخ عشوائي في حفر الباطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - ضبط مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة محافظة حفر الباطن مساء أمس الأربعاء بالتعاون مع الدوريات الأمنية مسلخًا عشوائيًا داخل أحواش الأغنام.

تطبيق الإجراءات النظامية

وتم ضبط العمالة التي تدير المسلخ المخالف وطبقت بحقهم الإجراءات اللازمة وفقًا للنظام.

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ووجه المكتب المواطنين إلى المسلخ المركزي وأهميته الصحية والتوعية بالأضرار الصحية الناتجة من الذبح في الأماكن العشوائية.