انت الان تتابع وزير الداخلية يدشن عددًا من المقار التابعة للوزارة والقطاعات الأمنية في منطقة مكة المكرمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 30 يونيو, 2023, 5:28 صباحاً

دشن الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، في مكتبه بمكة المكرمة، اليوم، عددًا من المقار التابعة للوزارة والقطاعات الأمنية في منطقة مكة المكرمة. وشملت المشروعات التي دشنها، عددًا من المراكز والمقار المخصصة لمديريتي الأمن العام والدفاع المدني، والمركز الطبي بمكة المكرمة التابع للخدمات الطبية بوزارة الداخلية، بالإضافة إلى نادي منسوبي وزارة الداخلية بمكة المكرمة الذي تم إنشاؤه وفق أعلى المعايير الفنية والإنشائية؛ حيث يحتوي على مرافق رياضية وتعليمية وترفيهية وصحية. وتأتي المشروعات التي تم تدشينها ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير المقار الأمنية؛ للإسهام في استمرار تطوير أداء القطاعات الأمنية، والخدمات التي توفرها للمواطنين والمقيمين. حضر التدشين نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، ومساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، ومعالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية محمد بن مهنا المهنا، ومدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، وعدد من كبار المسؤولين بوزارة الداخلية.

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