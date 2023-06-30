انت الان تتابع "الوطني للأرصاد" ينبه جازان: أمطار متوسطة تتواصل حتى 8 مساء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، على محافظات: (الحرث، والداير، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب)، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.

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