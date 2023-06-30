انت الان تتابع مفتيان سوريان: انقطعنا 12 عامًا فأبهرنا بمتغيرات حضارتكم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

"بلادكم أبهرتنا"؛ بهذه العبارة تحدث لنا عدد من العلماء السوريين الذين يؤدون حجهم هذا العام ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين، الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية بعد انقطاع لأكثر من عشر سنوات بسبب الأوضاع آلتي شهدتها سوريا، وقالوا: "التطور المتسارع الذي شهدته المملكة العربية السعودية أبهرنا، مشيرين إلى أن هذا التطور شمل كافة المجالات، سواء أكان في البنية التحتية أو المشاريع أو الخدمات، وخاصة استخدام التقنية الحديثة الذي أصبح ينهي كافة الأعمال في وقت قصير.

الشيخ حسام الدين محمد الفرفور رئيس مجمع الفتح الإسلامي بجامعة بلاد الشام، قدم شكره وتقديره لخادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على هذه الضيافة الكريمة غير المستغربة من هذه البلاد المباركة، مشيدًا بما تشهده المملكة من تطور متسارع في كافة المجالات وفق رؤية عظيمة يقودها ولي العهد لنقل المملكة إلى العالم الأول.