جهود في إنفوجرافيك.. تعرّف على أطوال شبكات السيول بمكة والمشاعر المقدسة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 30 يونيو, 2023, 7:32 صباحاً

عددت أمانة العاصمة المقدسة، الجهود المبذولة في تجهيز شبكات السيول في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لموسم حج 1444هـ. وأوضحت الأمانة، عبر حسابها على "تويتر" ووفق إنفوجرافيك مُصدر بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان؛ جهود أمانة العاصمة المقدسة في تجهيز شبكات السيول في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لموسم حج 1444هـ، والتى تضمنت أطوال شبكة سيول بمكة المكرمة بطول 282159. وأضافت: "أطوال شبكة سيول في القرى بطول 98942، وأطوال شبكة سيول بمشعر منى 84000، وأطوال شبكة السيول بمشعر عرفات 27500، وأطوال شبكة السيول بمشعر مزدلفة بطول 49000". وأشارت الأمانة إلى أن إجمالي أطوال شبكة السيول بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، بلغ 541601.

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