رئيس وزراء لبنان يغادر جدة

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محمد بن مسعود - الدمام - غادر جدة، اليوم، رئيس وزراء جمهورية لبنان نجيب ميقاتي، عقب أدائه مناسك الحج.

وكان في وداعه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي: الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، ونائب أمين محافظة جدة المهندس علي بن محمد القرني، ومدير شرطة محافظة جدة اللواء سليمان بن عمر الطويرب، والقنصل العام لجمهورية لبنان بجدة وليد منقاره، ومدير عام المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر.

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