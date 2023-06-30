انت الان تتابع ذبح الهدي في المسالخ.. 4 خطوات للمحافظة على البيئة أثناء المناسك تُبرزها "الحج" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 30 يونيو, 2023, 7:38 صباحاً

تحت وسم #أذن_بالناس، دعت وزارة الحج والعمرة إلى الحرص على البيئة أثناء مناسك الحج، مثمنة لضيوف الرحمن وعيهم. وأوضحت الوزارة، عبر حسابها على "تويتر"، أنه للمساهمة في المحافظة على البيئة أثناء مناسك الحج، يمكن تحري 4 خطوات تضم: "استخدام الأكياس الصديقة للبيئة، ورمي النفايات في الأماكن المخصصة". وأضافت: كما يجب "اتباع الشاشات الإرشادية والتقيد بها، وذبح الهدي في المسالخ المعتمدة".

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