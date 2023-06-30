الذهب الأسود يتجه لأول زيادة شهرية قياسية.. تسليم سبتمبر عند 74.67 دولارًا

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 30 يونيو, 2023, 7:52 صباحاً

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة؛ فيما يتجه مزيج برنت لتحقيق أول زيادة شهرية له هذا العام؛ إذ أثار انخفاض كبير في مخزونات النفط الخام الأمريكية، المخاوف من تأثر الطلب على الوقود بأي زيادة جديدة في أسعار الفائدة. وزادت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر 16 سنتًا أو 0.2% إلى 74.67 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 04:05 بتوقيت جرينتش. وصعد عقد أقرب استحقاق (الأقل تداولًا والذي ينتهي تداوله اليوم الجمعة) 30 سنتًا إلى 74.64 دولارًا للبرميل، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثمانية سنتات أو 0.1%؛ مسجلًا 69.95 دولارًا للبرميل. ويتجه خاما القياس، بعد إغلاقهما، للارتفاع بنسبة طفيفة أمس الخميس، أكثر من 2.5% في يونيو، وستكون تلك أول زيادة شهرية لخام برنت في 2023؛ لكنها ستكون الثانية لخام غرب تكساس الوسيط بعدما ارتفع في أبريل. وعلى أساس فصلي، يتجه خام برنت -فيما يبدو- لخسارة تبلغ حوالى 6%؛ بينما يتجه خام غرب تكساس الوسيط -فيما يبدو- لخسارة تبلغ حوالى 7%. وتخشى الأسواق من شح المعروض بعدما قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الخام انخفضت بواقع 9.6 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 23 يونيو، وهو ما تجاوز بكثير توقعات المحللين في استطلاع أجرته "رويترز"، بانخفاضها 1.8 مليون برميل.

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