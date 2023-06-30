نصائح توعوية من الهلال الأحمر للتخفيف من أعراض الإجهاد بعد الحج

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 30 يونيو, 2023, 8:38 صباحاً

قدمت هيئة الهلال الأحمر السعودي مجموعة من النصائح التوعوية الهادفة إلى التخفيف من أعراض الإجهاد بعد الحج. وقالت الهيئة عبر إنفوجرافيك نشرته في حسابها بتويتر: للتخفيف من أعراض الإجهاد بعد الحج؛ يجب أخذ قسط كافٍ من الراحة، وشرب السوائل بشكل جيد. وأضافت: كما يجب تناول المسكنات عند الحاجة ومراجعة الطبيب إذا لزم الأمر.

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