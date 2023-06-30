انت الان تتابع لسلامتك بعد التحلل من الإحرام.. 4 نصائح تُسديها وزارة الحج لضيوف الرحمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 30 يونيو, 2023, 9:04 صباحاً

تحت وسم #أذن_بالناس، قدّمت وزارة الحج والعمرة، مجموعة من التعليمات المتعلقة بالإجراءات المتبعة بعد التحلل من الإحرام؛ وذلك بهدف الحفاظ على سلامة الحجاج. وأوضحت الوزارة، عبر حسابها على "تويتر": يجب بعد التحلل تجنب الوقوف طويلًا في صفوف الانتظار، وكذلك تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس. وأضافت: كما يجب الإكثار من شرب الماء واستخدام المظلة الشمسية.

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